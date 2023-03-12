Саудовская Аравия готовится заключить с Boeing сделку на производство лайнеров

Эр-Рияд готовится заключить сделку с американской корпорацией Boeing по производству самолетов для новой коммерческой авиакомпании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

Как пишет издание, Суверенный фонд Саудовской Аравии может объявить о достижении договоренности с американским авиаконцерном 12 марта, когда планируется представить новую авиакомпанию. Ожидается, что сделкой на сумму $35 млрд будет предусмотрено производство "большого количества" самолетов, в том числе широкофюзеляжных лайнеров.

По сведениям The Wall Street Journal, на контракт претендовал также европейский авиастроительный концерн Airbus.