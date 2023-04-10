Наследный принц Кувейта привел к присяге новое правительство

Наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах привел в понедельник к присяге сформированный премьер-министром шейхом Ахмедом Навафом аль-Ахмедом ас-Сабахом новый состав правительства. Об этом сообщило информационное агентство KUNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Перед вами стоят фундаментальные вопросы и многочисленные задачи, которым мы придаем большое значение. Вы должны работать как одна команда, сотрудничая и поддерживая друг друга, чтобы закон применялся ко всем одинаково, для достижения безопасности родины и граждан <...>, а также искоренения коррупции и кумовства", - сказал на церемонии присяги наследный принц.

В воскресенье его указом был утвержден состав 43-го правительства эмирата. Это третий состав кабинета, сформированный премьер-министром за последние восемь месяцев. Министры, отвечающие за ключевые портфели в правительстве, сохранили свои посты, за исключением главы Минфина, который также является государственным министром по экономическим делам и инвестициям. Ведомство возглавил Манаф Абдель Азиз Исхак аль-Хаджри.

Ахмед Наваф аль-Ахмед ас-Сабах подал в отставку 23 января в связи с очередным кризисом в отношениях с парламентом. Наследный принц принял прошение об отставке, однако поручил премьеру и правительству исполнять обязанности до формирования нового кабинета. 5 марта он переназначил подавшего прошение об отставке премьера на должность главы кабмина.

На протяжении многих лет в Кувейте не прекращается конфликт между избираемым парламентом и правительством, назначаемым эмиром или наследным принцем. 29 сентября 2022 года по этой причине состоялись выборы в Национальное собрание, после чего кабинет министров подал в отставку. Формирование предыдущего правительства было завершено 16 октября 2022 года.