Саудовская Аравия возобновляет работу посольства в Сирии

Власти Саудовской Аравии решили возобновить работу своего посольства в Сирии ввиду нормализации отношений Дамаска с арабскими странами. Об этом сообщил во вторник МИД королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Принимая во внимание братские связи, объединяющие народы Саудовской Аравии и Сирии, стремясь внести вклад в развитие общеарабской деятельности и укрепление мира и безопасности в регионе, учитывая решение о возобновлении участия представителей Сирии в заседаниях Совета Лиги арабских государств [ЛАГ], Саудовская Аравия приняла решение возобновить работу своего дипломатического представительства в Сирии", - говорится в сообщении, размещенном на странице министерства в Twitter.