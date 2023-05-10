Четыре человека погибли в результате стрельбы у синагоги в Тунисе

Четыре человека погибли, еще шестеро получили ранения в результате стрельбы накануне вечером у синагоги Гриба на острове Джерба в Тунисе, сообщили местные СМИ со ссылкой на МВД страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Четыре человека погибли при нападении возле места паломничества евреев в Тунисе", - пишут издания.

По данным полиции, военнослужащий морской национальной гвардии в Агир-Джербе убил своего коллегу, а затем направился к синагоге Гриба и открыл огонь по охранявшим ее силовикам. Ответным огнем стрелок был нейтрализован.

В ведомстве сообщили, что синагога оцеплена, территория охраняется, устанавливаются причины произошедшего.