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Представители ХАМАС встретились с главой египетской разведки в Каире

Арабские страны Материалы 8 апреля 2024 02:54 (UTC +04:00)
Представители ХАМАС встретились с главой египетской разведки в Каире

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Делегация палестинского движения ХАМАС встретилась в Каире с главой Главного разведывательного управления Египта Аббасом Камелем.

Как передает Trend, об этом сообщается на официальном Телеграм-канале палестинского движения.

Сообщается, что делегация подтвердила на встрече с Аббасом Камелем, что они по-прежнему привержены основным принципам, с помощью которых может быть достигнуто перемире в секторе Газа.

Главными условиями движения являются полное прекращение огня, вывод израильских солдат из сектора Газа, беспрепятственное возвращение вынужденных переселенцев в места проживания, оказание гуманитарной помощи народу Газы, начало реконструкции анклава, а также завершение соглашения об обмене пленными, по которому палестинские заключенные будут освобождены в обмен на израильских заложников, удерживаемых в Газе.

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