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Неизвестные напали на корабль у побережья Йемена

Арабские страны Материалы 22 июня 2024 02:51 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Неизвестные напали на корабль у побережья Йемена, говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, передает Trend.

Согласно информации, в Центр поступило уведомление об инциденте в 126 морских милях к востоку от города Аден.

Отмечается, что капитан торгового судна сообщил о взрывах вблизи судна. "Сообщается, что экипаж находится в безопасности, судно следует в следующий порт захода", - отметили в Центре.

В центре сообщили, что власти проводят расследование.

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