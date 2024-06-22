БАКУ /Trend/ - Неизвестные напали на корабль у побережья Йемена, говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, передает Trend.

Согласно информации, в Центр поступило уведомление об инциденте в 126 морских милях к востоку от города Аден.

Отмечается, что капитан торгового судна сообщил о взрывах вблизи судна. "Сообщается, что экипаж находится в безопасности, судно следует в следующий порт захода", - отметили в Центре.

В центре сообщили, что власти проводят расследование.