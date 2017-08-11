В Беларуси планируется увеличить срок пребывания иностранцев без регистрации

11 августа 2017 13:09 (UTC+04:00)

В Беларуси планируется увеличить срок пребывания иностранцев без регистрации с 5 до 10 дней. Об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Виталий Наумчик, передает корреспондент Белта.

"МВД подготовило проект закона о внесении изменений и дополнений в закон о правовом положении иностранных граждан. В нем в том числе предусматривается увеличение срока освобождения иностранцев от обязательной регистрации с момента въезда - с 5 до 10 дней", - сказал Виталий Наумчик.

Также планируется увеличить для некоторых категорий иностранцев сроки действия разрешений на временное проживание. "В первую очередь это касается инвесторов. Делается это для создания благоприятных условий для развития инвестиционного климата. Сейчас общий максимальный срок при выдаче разрешений на проживание составляет до года. Мы же хотим для этой категории иностранцев увеличить сроки проживания до двух лет", - информировал он.

Законопроектом предусматривается корректировка норм, содержащих основания для временного проживания иностранцев, которые прибыли на обучение. "Расширяется перечень оснований для получения разрешения для тех, кто намерен у нас учиться. Это, думаю, будет способствовать экспорту образовательных услуг", - сообщил Виталий Наумчик.

В июне законопроект внесен в Совет Министров, в сентябре его должны передать в Палату представителей. По словам Виталия Наумчика, соответствующие изменения в законе о правовом положении иностранцев в Беларуси, ориентировочно, могут вступить в силу в декабре 2018 - январе 2019 года.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Пограничники Азербайджана и Беларуси подписали двухлетний план взаимодействия
Политика 10 августа 22:00
Эквадор и Беларусь укрепляют нормативную базу инвестиционного сотрудничества
Беларусь 10 августа 14:25
Праздник азербайджанской культуры пройдет в Минске 12 августа
Общество 9 августа 12:01
Беларусь и Словакия будут сотрудничать в области науки и технологий
Беларусь 9 августа 11:28
Беларусь заинтересована в расширении дружественных отношений с Сингапуром – президент
Беларусь 9 августа 10:21
Лукашенко одобрил пакет документов по развитию предпринимательства
Беларусь 8 августа 15:47
Беларусь и Судан намерены развивать сотрудничество в сфере образования
Беларусь 7 августа 16:59
Назначен постоянный представитель Беларуси при ООН
Беларусь 7 августа 16:19
Беларусь рассчитывает вернуться в элиту спортивной гимнастики
Беларусь 7 августа 14:32
Беларусь находится среди лидеров на АрМИ-2017
Беларусь 5 августа 13:39
Сербия намерена реализовывать договоренности с Беларусью на высшем уровне – посол
Беларусь 4 августа 15:48
Беларусь системно работает над укреплением национальных СМИ – министр информации
Беларусь 4 августа 15:26
Международный медицинский форум пройдет в Минске 7-8 сентября
Беларусь 3 августа 16:30
Динамику прироста населения в Беларуси необходимо увеличить - президент
Беларусь 3 августа 12:39
Более 20 документов подписано на первом бизнес-форуме "Беларусь-Таджикистан-Афганистан"
Беларусь 1 августа 12:23
Новый центр управления воздушным движением заработает в 2018 году в Беларуси
Беларусь 1 августа 11:50
Беларусь и Китай намерены совместно строить объекты энергетики в третьих странах
Беларусь 31 июля 17:33
Беларусь с 1 августа снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Беларусь 31 июля 16:39