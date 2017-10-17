Бенин заинтересован в развитии контактов с Беларуси

17 октября 2017 13:41 (UTC+04:00)

Парламентарии Бенина заинтересованы в развитии контактов с Национальным собранием Республики Беларусь. Речь об этом шла на встрече членов белорусской делегации с коллегами из Бенина, которая состоялась на полях 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге, сообщили Белта в пресс-службе Палаты представителей.

С белорусской стороны во встрече участвовали заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов и заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Алла Наумчик. Парламентскую делегацию Бенина возглавил председатель Национальной ассамблеи этой страны Адриен Хунгбеджи.

Парламентарии Бенина высказали свою заинтересованность в налаживании тесных двусторонних отношений с Национальным собранием Республики Беларусь, отметив при этом, что участие в мероприятиях МПС является эффективным способом для достижения результата.

Болеслав Пирштук поддержал эту идею и высказал мысль о целесообразности совместного определения наиболее актуальных для обеих сторон направлений межпарламентского взаимодействия, наметив тем самым точки будущего роста. Вице-спикер предложил проработать вопросы о возможности создания в парламентах двух стран групп дружбы, а также обмена визитами по парламентской линии.

Отдельное внимание Болеслав Пирштук уделил развитию взаимодействия по самому широкому спектру вопросов. Он отметил, что Беларусь заинтересована в надежных партнерах. Вместе с Сергеем Рахмановым вице-спикер ознакомил бенинских коллег со структурой белорусской экономики, состоялся обмен мнениями о возможных направлениях сотрудничества в торгово-экономической сфере, областях образования, медицины, науки и технологий.

Azernews Newspaper
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