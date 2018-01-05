Беларусь закроет свое генконсульство в Одессе

5 января 2018 23:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совет министров Беларуси принял решение о закрытии генерального консульства в украинской Одессе.

"В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 июля 1996 № 247 «Об утверждении положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь» Совет Министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 г. Генеральное консульство Республики Беларусь в г.Одессе (Украина)", - говорится в тексте постановления №1 от 4 января 2018 года, опубликованном на официальном сайте правительства Беларуси.

Согласно постановлению, министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию данного Генерального консульства.

Постановлением также признается утратившим силу постановление Совета министров Беларуси от 9 марта 2011 года № 288 "Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г.Одессе (Украина)".

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