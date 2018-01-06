Новые стандарты в области пожарной безопасности утверждены в Беларуси

6 января 2018 12:53 (UTC+04:00)

Постановлением Государственного комитета по стандартизации №89 от 11 декабря 2017 года внесены изменения в некоторые стандарты пожарной безопасности, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Так, актуализированы требования и ссылочные технические нормативные правовые акты в части электромагнитной совместимости; доработаны терминологические статьи с учетом технического регламента Евразийского экономического союза 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" и техническим регламентом Таможенного союза 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

Документом также конкретизированы отдельные требования к модулям порошкового пожаротушения и материалам для создания тестовых очагов пожара; либерализованы требования к испытуемым образцам и отдельным методам испытаний. Кроме того, актуализированы и дополнены методы функциональных испытаний оповещателей; расширены в соответствии с современными нормами требования и методы испытаний на помехоустойчивость и помехоэмиссию. Еще одной новацией стала корректировка требований и методов климатических и механических испытаний оповещателей.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2018 года.

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