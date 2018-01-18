Банки Беларуси и Ирана планируют развивать сотрудничество

18 января 2018 16:46 (UTC+04:00)

Белорусские и иранские банки планируют развивать сотрудничество, сообщили БЕЛТА в Ассоциации белорусских банков Беларуси.

"Ассоциацию белорусских банков 17 января посетила делегация руководителей иранских банков во главе с Мостафой Бехешти Роуи, членом Генерального совета исламских банков и финансовых учреждений, исполнительным директором банка "Пасаргад" - ведущего исламского банка Ирана по версии журнала The Banker. Руководитель иранской делегации выразил большую заинтересованность в развитии сотрудничества с белорусскими банками, что послужит расширению торгово-экономических связей и увеличению товарооборота между двумя странами", - рассказали в ассоциации.

Во время переговоров с председателем ассоциации Александром Кучинским были также обсуждены состояние и перспективы развития банковских систем Беларуси и Ирана, состоялся обмен мнениями о роли профессиональных банковских объединений в защите прав и законных интересов их членов и координации их деятельности.

Иранские коллеги высоко оценили проводимую Ассоциацией белорусских банков работу по совершенствованию банковского законодательства, урегулированию проблемных вопросов, возникающих в деятельности банков, развитию цифрового банкинга, увеличению доли безналичных расчетов и повышению финансовой грамотности населения.

Ассоциация белорусских банков была образована в 1990 году для координации деятельности кредитно-финансовых учреждений, в настоящее время она объединяет 36 банков и организаций. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, заключены партнерские соглашения более чем с 20 банковскими и бизнес-объединениями России, Украины, СНГ, ЕАЭС, Средней Азии и Европы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Замглавы МИД Ирана посетит Москву
Политика 16:00
Азербайджан будет экспортировать конину в страны Таможенного союза
Бизнес 10:51
В Беларуси пройдет крупный турнир по киберфутболу
Беларусь 09:15
Иран заинтересован в экспорте газа в Азербайджан (Эксклюзив)
Энергетика 08:10
Встреча России, Турции и Ирана по Сирии пройдет 19-20 января
В мире 05:38
Торговый дом Азербайджана в Беларуси получил право импортировать алкоголь
Бизнес 17 января 17:21
Розничный товарооборот в Беларуси в 2017 году увеличился
Беларусь 17 января 17:21
Лесхозы Беларуси в этом сезоне заготовят более 520 т шишек
Беларусь 17 января 14:26
МИД России призвал бережно относиться к соглашению по Ирану
Россия 17 января 12:02
ВВП Беларуси в 2017 году вырос на 2,4%
Беларусь 16 января 17:33
Ядерная сделка с Ираном должна сохраняться, считают в Евросоюзе
Ядерная программа 16 января 14:04
Операции с криптовалютой можно будет совершать в Беларуси с 28 марта
Беларусь 16 января 13:32
Беларусь в 2017 году начала экспортировать сельхозпродукцию в 17 новых стран
Беларусь 16 января 13:13
Иран заинтересован в налаживании банковских отношений с Кыргызстаном
Кыргызстан 16 января 12:48
В МИД Ирана прокомментировали план США по "силам безопасности" в Сирии
Политика 16 января 12:00
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с аварией иранского танкера
Туркменистан 16 января 11:40
Процедура распоряжения высвобождаемым в войсках имуществом упрощается в Беларуси
Беларусь 16 января 09:20
В Иране рассказали о повреждениях эсминца после аварии в Каспийском море
Общество 15 января 17:42