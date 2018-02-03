В Беларуси увеличилась добыча торфа

3 февраля 2018 09:23 (UTC+04:00)

Организации Министерства энергетики Беларуси в 2017 году добыли 2 177 тысяч тонн торфа, что составляет 137% к уровню 2016 года. Соответствующая информация размещена на сайте Минэнерго, сообщает БЕЛТА.

В том числе 2 118 тысяч тонн торфа добыто организациями ГПО "Белтопгаз". Организации объединения в 2017 году произвели 975,5 тысяч тонн топливных брикетов и 71,2 тысяч тонн торфяной сушенки с темпом роста 111,7% к уровню 2016 года. Производство питательных грунтов составило 29,4 тысяч тонн (141,3%), кипованного торфа 99,5 тысяч тонн (111%). Было отведено 749 га земель для добычи торфа и построено 568 га торфяных площадей.

В 2017 году организации ГПО "Белтопгаз" реализовали значимые проекты по реконструкции и модернизации торфобрикетного производства. Среди них реконструкция производственной котельной ОАО "Торфобрикетный завод "Гатча-Осовский" с переводом на фрезерный торф, реконструкция и модернизация систем обеспыливания в торфобрикетных цехах ОАО "ТБЗ Дитва", ОАО "Торфобрикетный завод Лидский" и ОАО "ТБЗ Ляховичский" с внедрением современной технологии сухой очистки пылегазовоздушной смеси и применением рукавных фильтров.

В системе Министерства энергетики действуют 23 торфодобывающие и торфоперерабатывающие организации, 21 из которых входит в состав ГПО "Белтопгаз", две - в ГПО "Белэнерго".

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