Беларусь планирует увеличить поставки мебели в ЕС

19 марта 2018 17:36 (UTC+04:00)

Беларусь планирует увеличить поставки мебели в ЕС, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел.

Предприятия холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности (ОАО "Гомельдрев", ОАО "ФанДОК", ОАО "Речицадрев", ОАО "Могилевдрев", филиал ОАО "Мозырский ДОК" Ельская мебельная фабрика) приняли участие в международной выставке Meble Polska, которая прошла в Познани. Коллективный стенд Беларуси был организован Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен при поддержке посольства Беларуси в Польше. Активный интерес к продукции проявили представители многих европейских компаний, особое внимание было уделено мебели из массива.

"По итогам выставки можно сделать вывод, что событие подобного формата является хорошим инструментом продвижения мебели наших производителей на рынок Евросоюза", - отметил Михаил Панишев, представитель унитарного предприятия "БР-Консалт" - управляющей компании холдинга. Он также рассказал, что на выставке достигнуты договоренности о поставках мебельной продукции. В ближайшее время планируется приезд заказчиков в Беларусь для ознакомления с образцами мебели и производственными площадками предприятий. Ожидаются визиты деловых партнеров из Дании, Германии, Венгрии, Польши.

"Благодаря слаженной работе специалистов предприятий холдинга и Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен белорусская экспозиция была организована качественно, а само мероприятие прошло в формате активных деловых переговоров, - добавил Михаил Панишев. - Такое сотрудничество представляется перспективным, и холдинг планирует его продолжать".

Обсуждается участие в международных выставках в Китае и Латвии, а также в иных мероприятиях, которые позволят расширить географию экспорта белорусской мебели.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Евросоюз сохранит санкции против КНДР
Европа 17:21
Саммит ЕС в конце недели оценит состояние переговоров о Brexit
Европа 16:20
Европейские автопроизводители обеспокоились из-за Brexit
Европа 14:47
Евросоюз не намерен вводить дополнительные санкции против Ирана
Европа 12:21
Посол: Возможности для сотрудничества Беларуси и Ирана постоянно прорабатываются
Беларусь 11:14
Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на выборах Президента России
Беларусь 09:11
Предприятиям в Беларуси облегчили расчеты по просроченным платежам за энергоресурсы
Беларусь 17 марта 14:01
В Беларуси планируется упростить налоговое администрирование
Беларусь 17 марта 09:18
Нацбанк Беларуси разъяснил некоторые вопросы выплаты процентов по вкладам
Беларусь 16 марта 17:31
Беларусь и Франция обсудили реализацию инвестпроектов и развитие сотрудничества бизнесменов
Беларусь 16 марта 14:54
Гражданам Грузии пригрозили отменой безвизового режима с ЕС
Грузия 16 марта 13:42
Казахстан и ЕС разработают схему реализации соглашения о партнерстве
Казахстан 16 марта 10:13
Личные переводы белорусам из-за рубежа в 2017 году выросли
Беларусь 16 марта 09:17
Беларусь и Израиль намерены вести интенсивный диалог в политике, экономике и IT-сфере
Израиль 15 марта 16:33
Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Беларуси
Беларусь 15 марта 09:18
Евросоюз планирует обновить визовую политику
Европа 14 марта 16:48
Европарламент предложил Великобритании заключить после Brexit договор об ассоциации с ЕС
Европа 14 марта 16:40
Минск и Тбилиси определят программу сотрудничества на 2018-2020 годы
Беларусь 14 марта 13:42