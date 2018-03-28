Беларусь рассчитывает получить шестой транш ЕФСР до конца весны

Беларусь рассчитывает получить шестой транш Евразийского фонда стабилизации и развития до конца весны, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, передает БЕЛТА.



Отвечая на вопрос, когда Беларусь ожидает шестой транш ЕФСР, Юрий Селиверстов отметил, что переговоры идут. "Работа эта [с ЕФСР] идет постоянно, но сейчас этот процесс несколько тормозился процессами, которые шли в России. У наших коллег, может, не хватало немного времени. Что касается шестого транша - будем думать, что весной мы его получим", - пояснил он.



Замминистра уточнил, что Минфин Беларуси обсуждает с экспертами ЕФСР выполнение некоторых параметров, заложенных в условия получения траншей. "Мой коллега Максим Ермолович [первый замминистра финансов] ведет переговоры с коллегами из ЕФСР, и те корректировки параметров, которые планировались, они планировались для седьмого транша. Вопрос о глубине этих корректировок - это процесс переговоров", - подчеркнул он.



Как сообщалось, Министерство финансов Беларуси и Евразийский банк развития 25 марта 2016 года подписали соглашение о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития. Соглашением предусмотрено выделение финансовых ресурсов на сумму $2 млрд в поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Национального банка Беларуси на 2016-2018 годы, одобренных Советом Евразийского фонда стабилизации и развития. Средства должны быть предоставлены семью траншами в течение 2016-2018 годов. Пятый транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в $200 млн поступил в бюджет Беларуси 25 октября 2017 года.

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