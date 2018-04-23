В Беларуси предлагается увязать оплату ЖКУ с качеством оказанных услуг, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, передает БЕЛТА.



"Если тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли, то, конечно же, услуга должна быть качественно оказана. Есть различные механизмы. В настоящее время инициатива заключается в том, чтобы за некачественную услугу человеку предоставлять скидку, которая должна быть, конечно, существенной, чтобы человек имел право на перерасчет за некачественно оказанную услугу. Таким образом мы будем стимулировать организации к повышению эффективности и оказанию качественных жилищно-коммунальных услуг. Эксперты уже выработали решение, сейчас оно проходит стадию согласования с заинтересованными ведомствами", - сказал Александр Терехов.



Также в планах дальнейшее снижение себестоимости ЖКУ. "Более Br260 млн мы сэкономили в 2016 году, Br110 млн - в 2017-м. Резервы, конечно, есть. В частности, задел есть в сфере теплоснабжения. Конечно, эта самая дорогостоящая услуга не только для граждан, но и в целом для страны, - отметил министр. - Любое повышение тарифов должно быть тесно увязано с доходами граждан, оно находится под контролем главы государства. То есть говорить о каком-то резком повышении тарифов преждевременно".



Большое внимание уделяется также обеспечению населения качественной питьевой водой. Подготовлен проект закона о питьевом водоснабжении, который находится на рассмотрении в Палате представителей. В Беларуси планируется построить более 1,2 тыс. станций обезжелезивания, навести порядок в эксплуатации инженерных сетей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.