Беларусь придает большое значение развитию взаимовыгодных отношений с ЮАР - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу с национальным праздником - Днем Свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь придает большое значение развитию взаимовыгодных отношений с вашей страной. Уверен, что двустороннее сотрудничество будет и далее расширяться во всех сферах на благо граждан наших государств, в интересах мира, стабильности и прогресса на африканском континенте", - говорится в поздравлении.

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