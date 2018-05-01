НАН Беларуси и Китайская академия общественных наук будут развивать сотрудничество в сфере философии

1 мая 2018 09:34 (UTC+04:00)

Институт философии Национальной академии наук Беларуси и Национальный институт социального развития Китайской академии общественных наук подписали соглашение о сотрудничестве в целях закрепления взаимодействия в области философии и культуры, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Соглашение было подписано во время белорусско-китайского научно-практического семинара "Инициатива "Один пояс, один путь" и философия управления в новую эпоху" в Институте философии НАН. Это очередное мероприятие Белорусско-китайского исследовательского центра философии и культуры, созданного в 2017 году по соглашению между Институтом философии НАН Беларуси и Линнаньским педагогическим университетом (КНР). Деятельность центра позволяет расширить партнерские связи с институтами Китайской академии общественных наук, которая наряду с университетскими научными центрами Китая рассматривается как стратегический партнер в сфере социально-гуманитарных и философских исследований.

После подписания соглашения академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси Александр Коваленя встретился с китайской делегацией. На встрече также присутствовали начальник главного управления международного научно-технического сотрудничества НАН Беларуси Владимир Подкопаев, директор Института философии НАН Беларуси Анатолий Лазаревич, ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси Игорь Ганчеренок. Стороны обменялись актуальной информацией о научной, образовательной и издательской деятельности организаций, а также наметили направления дальнейшего сотрудничества.

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