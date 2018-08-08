Беларусь и Палестина углубят взаимодействие на международной арене

Беларусь и Палестина намерены углубить взаимодействие на международной арене. Такая возможность обсуждалась на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с послом Палестины в Беларуси Халедом Арикатом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.



Собеседники рассмотрели развитие ситуации вокруг Палестины и последние события в регионе Ближнего Востока. Заместитель министра и посол отметили, что для сохранения и успешного развития мирного процесса крайне необходимы взвешенные и ответственные шаги всех сторон, которые осуществляются с уважением к принципам международного права и коренным интересам соседей и партнеров.



Белорусский и палестинский дипломаты обменялись мнениями по широкому комплексу вопросов двусторонней повестки дня, в частности развитию торгово-экономического сотрудничества для существенного наращивания товарооборота, перспективным совместным проектам.

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