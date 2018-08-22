Лукашенко и Путин проведут переговоры в Сочи

22 августа 2018 12:54 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с визитом в Россию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Программой визита запланированы переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи. Главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня.

Как сообщалось, возможность встречи в Сочи лидеров двух стран обсуждалась 23 июля во время телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Тогда главы государств договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан и Россия планируют создать СП в трех сферах (Эксклюзив)
Бизнес 07:09
В Уфе аварийно сел самолет с 202 пассажирами из-за возгорания двигателя
Россия 06:19
Госдеп: Саммит в Хельсинки не был глубоко содержательным
США 21 августа 21:26
Азербайджан и Беларусь обсудят военное сотрудничество (ФОТО)
Общество 21 августа 21:03
США пообещали наращивать санкционное давление на Россию
США 21 августа 20:13
В Израиль стали реже пускать россиян из-за просьб об убежище
Израиль 21 августа 17:48
Лента новостей
В Казахстане будет создано 12 тыс. рабочих мест
Бизнес 13:33
В регионе Казахстана будет реализовано 10 проектов по рекультивации земель
Бизнес 13:32
Биткоин продолжает расти в цене
Бизнес 13:25
Болтон заявил, что США продолжат оказывать давление на Иран
США 12:24
Эмомали Рахмон подвел итоги своего государственного визита в Узбекистан
Таджикистан 12:09
Китай закрыл границу с Кыргызстаном с 22 по 27 августа
Кыргызстан 12:06
В Казахстане ожидается рост цен на новый урожай пшеницы
Бизнес 12:06
В Казахстане вырос объём грузоперевозок
Бизнес 11:55
Минфин Азербайджана не смог реализовать облигации на аукционе
Бизнес 11:26