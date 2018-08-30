ЕБРР прорабатывает финансирование новых проектов в белорусских рублях

Европейский банк реконструкции и развития прорабатывает финансирование новых проектов в белорусских рублях. Об этом сообщил сегодня журналистам глава сектора финансовых институтов ЕБРР в Украине, Молдове и Беларуси Александр Павлов, передает БЕЛТА.



"Сегодня мы оцениваем экономические и макроэкономические потенциальные риски как приемлемые, они позволяют нам инвестировать в экономику Беларуси. Мы активно разрабатываем список потенциальных проектов, которые будем финансировать в местной валюте. Это проекты в финансовом и нефинансовом секторах. У нас пока есть возможности в ближайшие месяцы привлекать дополнительные средства в местной валюте и осуществлять финансирование", - сказал Александр Павлов.



Он подчеркнул, что у ЕБРР большие планы по развитию бизнеса в Беларуси, дальнейшему увеличению инвестиций в экономику страны.



Сегодня ЕБРР заключил соглашения с МТБанком и БНБ-Банком на предоставление первых кредитов в белорусских рублях, каждый по Br20 млн. Эти деньги будут направлены на финансирование микро-, малого и среднего предпринимательства. Между ЕБРР и белорусскими властями в сентябре 2017 года был подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на продвижение кредитования в местной валюте и укрепление внутренних рынков капитала. Подписание меморандума подтверждает обязательство банка предоставлять доступные кредиты белорусским банкам, микрофинансовым организациям и малым предприятиям в рамках программы ЕБРР в национальной валюте. Она была создана для минимизации уязвимости предприятий в странах операций ЕБРР по отношению к курсовой волатильности.



Беларусь является членом Европейского банка реконструкции и развития с 1992 года. С начала своей деятельности в Беларуси ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики страны.

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