ЕБРР прорабатывает финансирование новых проектов в белорусских рублях

30 августа 2018 14:59 (UTC+04:00)

Европейский банк реконструкции и развития прорабатывает финансирование новых проектов в белорусских рублях. Об этом сообщил сегодня журналистам глава сектора финансовых институтов ЕБРР в Украине, Молдове и Беларуси Александр Павлов, передает БЕЛТА.

"Сегодня мы оцениваем экономические и макроэкономические потенциальные риски как приемлемые, они позволяют нам инвестировать в экономику Беларуси. Мы активно разрабатываем список потенциальных проектов, которые будем финансировать в местной валюте. Это проекты в финансовом и нефинансовом секторах. У нас пока есть возможности в ближайшие месяцы привлекать дополнительные средства в местной валюте и осуществлять финансирование", - сказал Александр Павлов.

Он подчеркнул, что у ЕБРР большие планы по развитию бизнеса в Беларуси, дальнейшему увеличению инвестиций в экономику страны.

Сегодня ЕБРР заключил соглашения с МТБанком и БНБ-Банком на предоставление первых кредитов в белорусских рублях, каждый по Br20 млн. Эти деньги будут направлены на финансирование микро-, малого и среднего предпринимательства. Между ЕБРР и белорусскими властями в сентябре 2017 года был подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на продвижение кредитования в местной валюте и укрепление внутренних рынков капитала. Подписание меморандума подтверждает обязательство банка предоставлять доступные кредиты белорусским банкам, микрофинансовым организациям и малым предприятиям в рамках программы ЕБРР в национальной валюте. Она была создана для минимизации уязвимости предприятий в странах операций ЕБРР по отношению к курсовой волатильности.

Беларусь является членом Европейского банка реконструкции и развития с 1992 года. С начала своей деятельности в Беларуси ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики страны.

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