Лукашенко поздравил Мирзиеева с Днем Независимости Узбекистана

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю Дня Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



"Уверен, что обоюдная нацеленность на углубление доверительных и конструктивных отношений между нашими государствами позволит обогатить двусторонний диалог новыми примерами плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси с большим интересом следят за впечатляющими успехами проводимых в Узбекистане социально-экономических реформ, ростом авторитета страны в регионе Центральной Азии и на мировой арене.



Глава белорусского государства пожелал Президенту Узбекистана крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации всех замыслов и начинаний, а дружественному узбекскому народу - добра и благополучия.

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