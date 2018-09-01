Лукашенко поздравил Мирзиеева с Днем Независимости Узбекистана

1 сентября 2018 11:47 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю Дня Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что обоюдная нацеленность на углубление доверительных и конструктивных отношений между нашими государствами позволит обогатить двусторонний диалог новыми примерами плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси с большим интересом следят за впечатляющими успехами проводимых в Узбекистане социально-экономических реформ, ростом авторитета страны в регионе Центральной Азии и на мировой арене.

Глава белорусского государства пожелал Президенту Узбекистана крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации всех замыслов и начинаний, а дружественному узбекскому народу - добра и благополучия.

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