Взаимодействие Беларуси с ЕС обсуждалось на межмидовских консультациях в Берлине

6 сентября 2018 16:31 (UTC+04:00)

Очередной раунд белорусско-германских межмидовских консультаций 5 сентября состоялся в Берлине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, германскую - государственный секретарь Федерального министерства иностранных дел Андреас Михаэлис. На переговорах обсуждался широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействие по линии Беларусь-ЕС, ситуация в регионе.

Во время пребывания в Берлине Олег Кравченко также встретился с координатором Федерального правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и "Восточного партнерства" Дирком Визе.

Перспективы взаимодействия с германскими политическими фондами и экспертно-аналитическим сообществом ФРГ были в центре внимания встреч заместителя министра с председателем фонда им. Ф.Эберта Куртом Беком и директором Центра изучения Центральной и Восточной Европы и Средней Азии им. Р.Боша Германского общества внешней политики Штефаном Майстером.

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