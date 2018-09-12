Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям ХIII Белорусского международного медиафорума

12 сентября 2018 15:38 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям ХIII Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"За время своего существования форум стал авторитетной площадкой для делового общения представителей СМИ стран ближнего и дальнего зарубежья. Это мероприятие дает уникальную возможность обменяться профессиональным опытом и вдохновляет на новые идеи", - говорится в приветствии.

"Современное медиапространство не имеет границ, а цифровые технологии открыли широкие возможности для творчества и предоставили богатый выбор источников информации. Поэтому сегодня журналистскому сообществу необходимо сосредоточить внимание на вопросах соблюдения профессиональной этики и норм морали - таких же важных, как и свободное выражение своих убеждений", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал участникам мероприятия плодотворной работы и успехов в поиске интересных решений, способных сделать медиасреду еще более привлекательной, безопасной и полезной людям.

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