БелАЗ поставит в Узбекистан карьерные самосвалы

14 сентября 2018 09:14 (UTC+04:00)

БелАЗ до конца года поставит в Узбекистан 20 карьерных самосвалов, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Во время Узбекско-Белорусского форума делового и межрегионального сотрудничества подписано соглашение о сотрудничестве ОАО "БелАЗ" и АО "Узбекгидроэнерго". Это создает основу для взаимовыгодного сотрудничества, развития и укрепления производственно-хозяйственных связей в области поставок белорусской карьерной техники. "Уже в этом году в адрес АО "Узбекгидроэнерго" будет отправлено 20 карьерных самосвалов БелАЗ-7547 грузоподъемностью 45 т", - отметили на предприятии.

Всего в Узбекистане работает около тысячи единиц техники БелАЗ: в основном машины грузоподъемностью от 30 до 220 т.

Сотрудничество БелАЗа и горнодобывающих предприятий Узбекистана длится еще с советских времен и является взаимовыгодным и плодотворным. По итогам первого полугодия эта страна вышла на второе место среди внешнеторговых партнеров ОАО по удельному весу во внешнеторговом обороте.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - это промышленное производство карьерного и специализированного транспорта с использованием инновационных технологий. За 70-летнюю историю предприятия выпущено более 500 различных модификаций карьерных самосвалов и машин специального назначения, собрано 146 тыс. единиц техники, география поставок насчитывает 78 стран.

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