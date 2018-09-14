ЕБРР рассчитывает до конца года нарастить кредитный портфель в Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития рассчитывает до конца года нарастить кредитный портфель в Беларуси до 700 млн евро, сообщил сегодня на пресс-конференции глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, передает БЕЛТА.



"На начало года портфель насчитывал 500 млн евро. По оценке, до конца года портфель будет в районе 650-700 млн евро, это зависит в том числе от того, сколько выплат будет по старым проектам", - сказал Александр Пивоварский.



С начала года ЕБРР подписал в Беларуси 16 проектов на общую сумму почти 230 млн евро, или около $270 млн, и этот объем уже превысил все операции прошлого года (163 млн евро). "Мы продолжаем наращивать операции в Беларуси и надеемся в этом году подписать несколько интересных сделок в государственном и частном секторе. Возможно, это будет самый успешный год за всю историю деятельности банка в Беларуси", - отметил глава представительства ЕБРР.



В числе перспективных сделок он назвал привлечение совместно с ЕБРР синдицированного кредита для Белинвестбанка, проект с минским водоканалом. "С частным сектором обсуждаются другие, менее крупные проекты. Готовится большой набор проектов с государственным сектором. В следующем месяце будет запуск проекта государственно-частного партнерства. Остались, надеемся, последние дни до объявления роуд-шоу, вывода проекта на рынок. Затем будем обсуждать с правительством, когда его запустим и какие следующие проекты по ГЧП сможем развивать дальше. Продолжается очень активная работа", - сказал Александр Пивоварский.



Беларусь является членом Европейского банка реконструкции и развития с 1992 года. С начала своей деятельности в Беларуси ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в проекты в различных секторах экономики страны. На этой неделе с визитом в Беларуси находится делегация Совета директоров ЕБРР. Это ее первый визит после принятия новой страновой стратегии банка в 2016 году. Согласно стратегии, работа с ЕБРР сосредоточена на предприватизационной поддержке организаций финансового и промышленного секторов экономики и на поддержке малого и среднего предпринимательства, частного сектора. Совместно с ЕБРР в Беларуси продолжается реализация действующих и началась подготовка новых проектов в сферах водоотведения и водоснабжения, энергоэффективности, транспорта.

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