Таможенные органы Беларуси с начала года увеличили отчисления в бюджет на 37%

21 сентября 2018 16:00 (UTC+04:00)

Таможенные органы Беларуси по состоянию на 19 сентября увеличили отчисления в бюджет на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько на заседании объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза, передает БЕЛТА.

"Стоящие сегодня перед ЕАЭС масштабные задачи выдвигают на первый план вопросы совершенствования форм, методов, механизмов взаимодействия и объединения общих усилий таможенных служб. Мы активно совершенствуем деятельность, внедряя в работу новые методы, которые способствуют обеспечению безопасности, упрощению таможенных формальностей, повышению транзитной привлекательности нашей страны. При возрастающем потоке транспортных средств сотрудники таможенной службы успешно справляются со своими задачами. В этом году около 87% партий товаров, которые вывозились с таможенной территории ЕАЭС, выпущено белорусскими таможенниками менее чем за 10 минут. Прогнозные показатели за девять месяцев 2018 года по наполнению доходной части республиканского бюджета Государственным таможенным комитетом Беларуси уже по состоянию на 19 сентября выполнены на 100,4%. В бюджет перечислено более Br6,5 млрд, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2017 года", - сказал Юрий Сенько.

Председатель ГТК Беларуси отметил, что перспективным и важным направлением является внедрение автоматического выпуска товаров государств - членов ЕАЭС. "Считаю, что нам необходимо начинать работу на площадке объединенной коллегии по расширению автоматического выпуска в ЕАЭС", - заявил он.

Сегодня в Минске состоялось заседание объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза. Участники рассмотрели вопросы, касающиеся особенностей совершения таможенных операций, применения процедуры таможенного транзита, доработки информационно-программных средств, классификации товаров, правоприменительной практики по реализации положений Таможенного кодекса ЕАЭС и других международных договоров в сфере таможенного регулирования. Состоялось заседание коллегии Таможенного комитета Союзного государства.

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