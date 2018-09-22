Александр Лукашенко: Беларусь готова к расширению связей с Мали во всех сферах

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту с Днем независимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.



"Отмечаю готовность Беларуси к расширению связей с вашей страной во всех сферах, которые могут представлять взаимный интерес. Убежден в наличии перспектив развития белорусско-малийского сотрудничества", - отметил Александр Лукашенко.



Глава белорусского государства передал президенту Мали наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов, а народу страны - мира и благополучия.

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