В Беларуси планируется увеличить количество бригад скорой помощи

В программу оказания медицинской помощи в Беларуси вносятся изменения, направленные на повышение качества жизни пожилых пациентов, продвижение идеи активного долголетия, сообщил сегодня министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на республиканской конференции "Общество для всех возрастов: активное долголетие", передает БЕЛТА.



В частности, планируется обратить серьезное внимание на профилактику заболеваний, развитие гериатрической службы, сохранение мужского здоровья. Планируется реорганизовать работу службы скорой медицинской помощи, изменяя социальный стандарт в части увеличения количества бригад скорой.

"Внесли предложения в Министерство экономики, ждем принятия правительством нормативно-правового акта", - отметил Валерий Малашко.

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