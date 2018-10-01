В Беларуси планируется увеличить количество бригад скорой помощи

1 октября 2018 15:23 (UTC+04:00)

В программу оказания медицинской помощи в Беларуси вносятся изменения, направленные на повышение качества жизни пожилых пациентов, продвижение идеи активного долголетия, сообщил сегодня министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на республиканской конференции "Общество для всех возрастов: активное долголетие", передает БЕЛТА.

В частности, планируется обратить серьезное внимание на профилактику заболеваний, развитие гериатрической службы, сохранение мужского здоровья. Планируется реорганизовать работу службы скорой медицинской помощи, изменяя социальный стандарт в части увеличения количества бригад скорой.

"Внесли предложения в Министерство экономики, ждем принятия правительством нормативно-правового акта", - отметил Валерий Малашко.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Минске пройдут аукционы по 35 инвестиционным площадкам
Беларусь 12:30
Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь
Беларусь 11:06
Предприятия Минпрома в Беларуси увеличили объемы производства на 14%
Беларусь 10:22
В Казахстане стартуют учения "Поиск-2018" разведчиков стран ОДКБ
Казахстан 09:39
Беларусь и Вьетнам планируют увеличить товарооборот до полумиллиарда
Беларусь 08:56
Беларусь примет участие в заседании региональной конференции ЕЭК ООН
Беларусь 29 сентября 14:35
Лента новостей
Заказы на импорт азербайджанской продукции выросли почти на 20%
Бизнес 15:39
Таджикистан получит 6,3 млн евро на реализацию двух сельскохозяйственных проектов
Таджикистан 15:39
В Азербайджане необходимо сократить число членов муниципалитетов - депутат
Политика 15:36
В Азербайджане необходимо подготовить отдельную концепцию или законопроекты по информационной безопасности - Совет печати
Общество 15:31
Айдын Сафиханлы: Официальный Ереван понял, что переговоры должны вестись только между Азербайджаном и Арменией
Политика 15:29
В Кыргызстане в 2019 году начнется выдача новых водительских прав
Кыргызстан 15:29
Трамп прокомментировал новое торговое соглашение с Канадой и Мексикой
США 15:25
В результате столкновения автобуса с поездом в Баку погиб ребенок
Происшествия 15:25
В истории Турции не было никакого «геноцида армян» - вице-президент
Турция 15:21