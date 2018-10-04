В Беларуси пройдет энергетический и экологический форум

4 октября 2018 15:12 (UTC+04:00)

Более 300 организаций из 15 стран примут участие в XXIII Белорусском энергетическом и экологическом форуме, который пройдет в Минске с 8 по 12 октября. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова на пресс-конференции, передает в четверг БЕЛТА.

Форум включает международные специализированные выставки "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (EnergyExpo), "Oil&Gas Technologies", "Атомэкспо-Беларусь", "ЭкспоСвет", "Водные и воздушные технологии", "ЭкспоГород" и XXIII Белорусский энергетический и экологический конгресс.

Деловая программа форума включает пленарную сессию, конференции, семинары, круглые столы, презентации компаний - участников выставки, на которых отечественные и зарубежные эксперты представят современные технологические решения в области энергетики, нефтехимии, энергосбережения и экологии. Будут рассмотрены цели устойчивого развития в энергетике, экологии, энергоэффективности, науке и инновациях, перспективы развития ядерной энергетики, технологии интернета вещей в энергетике, "умная энергетика" для промышленных производств, жилых зданий и городов.

В структуре экспозиции предусмотрены отраслевые разделы Министерства энергетики, Министерства промышленности, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Государственного комитета по науке технологиям, Госстандарта, "Белнефтехима". В выставке примут участие ведущие предприятия энергетической отрасли.

Напомним, выставка проводится с 1995 года и привлекает внимание ведущих белорусских и мировых производителей оборудования, технологий и материалов для энергетики, экологии, энергосбережения, электротехники и является одной из самых крупных по данной тематике в странах СНГ и Балтии. Цель форума - представить современное оборудование и технологии для производства и распределения электрической и тепловой энергии, автоматизированные системы, энерго- и ресурсосберегающие технологии, оказать содействие инновационному развитию топливно-энергетического комплекса.

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