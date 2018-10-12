Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу

12 октября 2018 13:47 (UTC+04:00)

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин перед пленарным заседанием V Форума регионов провели двустороннюю встречу, передает в пятницу БЕЛТА.

"Как и договаривались, мы твердо выполняем запланированное в начале года", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что нынешняя встреча для президентов Беларуси и России не последняя в текущем году. Еще предстоят контакты в рамках международных саммитов в Астане и Москве.

Александр Лукашенко тепло приветствовал Владимира Путина в Могилеве, отметив, что этот город не только белорусский, но и русский, так как находится вблизи российской границы на востоке Беларуси. "Всегда рады видеть вас здесь. Многое сделано для этого Форума регионов. Приезжайте в любое время", - пригласил белорусский лидер.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил главу белорусского государства за приглашение, предметную организацию совместной работы на форуме.

Он выразил уверенность, что мероприятия и результаты встреч на форуме будут очень полезными. Владимир Путин подчеркнул, что реализация договоренностей на высшем уровне может быть успешной только тогда, когда дополняется эффективной работой на региональном уровне. "Прямых и эффективно организованных контактов действительно очень много", - сказал российский лидер.

Президент России также обратил внимание на благоустройство Могилева, назвав его красивым, и отметил в этом плане заслуги руководства города.

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