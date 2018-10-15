В Беларуси планируется сократить сроки разработки госстандартов

15 октября 2018 09:08 (UTC+04:00)

Государственный комитет по стандартизации прорабатывает меры по сокращению срока разработки государственных стандартов. Об этом в понедельник сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Госстандарта.

В настоящее время срок разработки стандарта, от подготовки предложения о его разработке до издания, в среднем составляет около 1 года 8 месяцев. Госстандарт ставит задачу сократить этот период в два-три раза.

"Эту задачу возможно решить за счет внедрения элементов опережающей стандартизации и усиления координации работ, более широкого применения современных информационных технологий и сервисов при разработке документа. Это позволит стандартам появляться быстрее, своевременно предоставляя технические решения для инноваций. Стандартизация должна соответствовать требованиям, связанным с переходом в цифровое пространство", - отметили в пресс-службе.

В Беларуси по инициативе Минсвязи совместно с Госстандартом создан национальный технический комитет по стандартизации "Цифровая трансформация". Он призван стать методологической площадкой для обмена опытом представителей других технических комитетов по стандартизации и нацелен на выработку решений по цифровизации отраслей. Об участии в работе комитета уже заявили около 40 организаций. Секретариат комитета ведет научно-инженерное предприятие "Институт прикладных программных систем".

Тот факт, что разработка стандартов для процессов цифровизации является одним из основных векторов в развитии стандартизации, подтверждает и девиз Всемирного дня стандартизации 2018 года "Международные стандарты и четвертая промышленная революция". В Беларуси 14 октября отмечается профессиональный праздник - День стандартизации, который подчеркивает стратегическую ценность этой деятельности для государства, экономики и общества, вклада тысяч специалистов в ее развитие.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Беларуси к 2022 году планируется запустить 431 станцию для зарядки электромобилей
Беларусь 13 октября 09:32
Россия поставит в Белоруссию в 2019 году 24 млн тонн нефти
Беларусь 12 октября 17:27
Более 70 региональных соглашений подписано на V Форуме регионов Беларуси и России
Беларусь 12 октября 16:40
Путин: Беларуси и России под силу вывести двустороннюю торговлю на уровень в $50 млрд
Беларусь 12 октября 15:37
Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу
Беларусь 12 октября 13:47
Беларусь и Афганистан обсуждают выполнение договоренностей по развитию сотрудничества
Беларусь 12 октября 11:19
Лента новостей
Специалисты РФ и Сирии обсудят в октябре вопрос восстановления сирийских железных дорог
Арабские страны 09:12
На западе Туркменистана модернизируется нефтехранилище
Энергетика 09:11
Трамп считает Евросоюз наиболее "враждебным" к США союзником
США 09:09
Иран поднялся на 10 позиций в мировом рейтинге по стандартизации
Иран 09:06
Президент Ильхам Алиев - признаный в мире выдающийся политический лидер - академик
Политика 08:22
Ким Чен Ын получил приглашение посетить Монголию
Другие страны 08:16
В Техасе при стрельбе пострадали два ребенка и двое взрослых
США 07:19
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
Россия 06:46
Трамп рассказал, в чем Китай опаснее России
США 06:16