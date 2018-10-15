Россия перевела Беларуси $ 263 млн от "перетаможки" нефти

Беларусь получила от России 263 миллиона долларов от "перетаможки" нефти, сообщил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, передает в понедельник "Беларусь Сегодня".

"[Деньги] уже вчера поступили. Они недоплачивались с июля. Мы получили 263 миллиона долларов", — сказал Игорь Ляшенко.

Он также отметил, что механизм "перетаможки" нефти "не имеет конкретной цифры" и зависит от цены за баррель.

Кроме того, заместитель Премьер-министра рассказал, что Беларусь и Россия с 1 ноября начнут консультации по компенсации потерь белорусского бюджета от налогового маневра в нефтяной сфере в России. Игорь Ляшенко также добавил, что когда в России завершится налоговый маневр и нефть будет поставляться без всяких механизмов компенсации, а цена станет мировой, Беларусь будет рассматривать возможность поставки нефти из других стран.

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