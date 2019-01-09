Беларусь и Сербия планируют развивать сотрудничество в сфере здравоохранения и ИКТ

9 января 2019 20:57 (UTC+04:00)

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич обсудили перспективы научно-технического и инновационного сотрудничества, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения, микроэлектроники и робототехники. Об этом, как передает Trend, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Во время встречи обсуждалась также организация визита в Минск министра по вопросам инноваций и технологического развития Сербии Ненада Поповича и подписание межведомственного меморандума о сотрудничестве.

Сотрудничество Беларуси и Сербии осуществляется в соответствии с соглашением между правительствами о научно-техническом сотрудничестве от 6 марта 1996 года. В настоящее время стороны выполняют десять совместных научно-технических проектов, которые были утверждены на заседании белорусско-сербской комиссии по научно-техническому сотрудничеству.-0-

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси превысило $4,1млрд
Беларусь 09:59
Технопарк Белоруссии и Китая получил статус территориальной ОЭЗ
Китай 8 января 17:40
В Беларуси в 2019 году планируется разработать 33 законопроекта
Беларусь 8 января 11:13
Азербайджан и страны СНГ обсуждают переход мобильной связи на новую частоту (Эксклюзив)
ИКТ 6 января 17:02
Беларусь настроена на дальнейшее укрепление политических и торговых связей с Грузией - Лукашенко
Беларусь 5 января 11:58
Белорусская компания готова наладить совместное производство электробусов в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 4 января 19:58
Лента новостей
Главы минобороны Турции и России обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Турция 21:27
Богатейший человек планеты разводится
В мире 20:46
Помпео пообещал координировать с Ираком вывод войск из Сирии
США 20:37
На востоке Франции потерпел крушение истребитель Mirage 2000D (Обновлено)
Европа 20:32
Таиланд продлил срок выдачи бесплатных виз для граждан 20 стран
Другие страны 20:26
В бакинском метро возникли неполадки
Общество 20:20
В бакинской русской драме отметили Рождество (ФОТО)
Культура 20:14
Рябков отметил роль Ирана и Турции в урегулировании в Сирии
Россия 20:04
"Спартак" объявил о переходе футболиста Аяза Гулиева из "Ростова"
Спорт 19:51