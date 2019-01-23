В Беларуси планируют повысить надежность энергосистемы

23 января 2019 13:13 (UTC+04:00)

Руководство Беларуси утвердило перечень инвестиционных проектов для повышения энергетической безопасности страны, передает Trend со ссылкой на Белновости.

23 января 2019 года на Национальном правовом Интернет-портале было опубликовано постановление Совета Министров №32 от 18.01.2019. Документ утверждает перечень инвестиционных проектов по строительству резервных источников питания.

Всего в перечне правительства значится 40 объектов, которые построят в ближайшие 6 лет. Например, планируется построить пиково-резервные источники на ТЭЦ-5 (Минск), Лукомльской ГРЭС, ТЭЦ в Новополоцке и др.

Один из проектов реализуют на Белорусской атомной электростанции. Там построят установку водогрейных электрокотлов, которые будут регулировать мощность энергосистемы и отпуск тепла в период глубокой разгрузки турбин АЭС.

Реализация инвестиционных проектов планируется в рамках повышения надежности белорусской энергетической системы.

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