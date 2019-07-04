Лукашенко: Беларусь намерена использовать все резервы для восстановления спокойствия в регионе

Беларусь намерена использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на параде в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости, передает Trend со ссылкой на Belta.by

"Мы 75 лет живем под чистым небом. Во имя священной памяти героев Великой Отечественной войны обязаны сохранить мир и независимость своей земли, передать эту самую большую ценность в нашей жизни следующим поколениям. Выполнить эту важную миссию - значит достойно противостоять вызову новых глобальных конфликтов - военных, информационных, экономических.

Таких, которые охватывают все сферы жизни, разрушают государства изнутри и отбрасывают на десятилетия назад в развитии. Иногда без единого выстрела, но все чаще - по кровавым сценариям", - сказал Президент. Он заметил, что в это глобальное противостояние втянуты и небольшие государства. "Все сегодня воюют против всех, и это происходит не просто вокруг нас, а рядом с нашими границами.

Мы намерены использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе. Выдвигая миролюбивые инициативы, мы стремимся к главной цели - найти новые пути и методы налаживания взаимоотношений между различными геополитическими силами", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Боеспособность Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Беларусь укрепляет исключительно для обеспечения мира на своей земле, обратил внимание глава государства. "С нашим главным стратегическим партнером - Россией - осуществляем военное строительство, направленное на повышение обороноспособности Союзного государства.

Мы активно взаимодействуем со странами Организации Договора о коллективной безопасности. Расширяем сотрудничество в военной и военно-технической сферах с Китайской Народной Республикой, - констатировал Президент. - В годы Великой Отечественной войны наши предки плечом к плечу сражались против общего агрессора как на западе, так и там далеко на востоке. И сегодня мы вместе стоим на страже спокойствия и благополучия наших государств.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.