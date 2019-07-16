Белорусско-иранский бизнес-форум пройдет 24 июля в Минске

16 июля 2019 11:11 (UTC+04:00)

Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Тегеранской палатой по вопросам торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства проведут 24 июля в Минске Белорусско-иранский бизнес-форум, сообщает Trend со ссылкой на Belta.by.

Программа бизнес-форума предусматривает пленарную часть, презентации делового климата Беларуси и Ирана, а также двусторонние встречи представителей белорусских и иранских предприятий. Во время форума будут рассмотрены перспективы развития белорусско-иранского делового взаимодействия.

Участники получат возможность провести переговоры с представителями иранских предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с белорусским бизнесом в сферах банковской деятельности, производства медицинской и фармацевтической продукции, газового оборудования, деталей и оборудования для холодильников, сельскохозяйственной техники, строительных материалов и строительной техники, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, производства и поставок продуктов питания и специй, текстильной промышленности (поставки персидских ковров).

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