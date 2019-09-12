Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 стран и представителя ЕС

12 сентября 2019 11:57 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня верительные грамоты послов 12 стран и главы представительства Европейского союза в Беларуси, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости.

Верительные грамоты Александру Лукашенко вручили послы Болгарии, Великобритании, Гватемалы, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Танзании, Хорватии, Швейцарии, Эфиопии и Европейского союза.

"Искренне надеюсь, что, как и многие ваши предшественники, вы примете сердцем Беларусь. Откроете для себя новую культуру, возможно, найдете в ней что-то близкое и созвучное с традициями своего народа. Увидите, какие удивительные люди здесь живут - душевные, открытые, толерантные", - сказал Президент.

Глава государства обратил внимание, что Беларусь проводит открытую, миролюбивую и многовекторную внешнюю политику, готова к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами вне зависимости от их политического влияния, географической удаленности и экономического потенциала.

По его словам, от каждого из дипломатов в значительной степени будет зависеть не только характер отношений между государствами, но и уровень взаимного доверия и понимания. "Нацеленность на осязаемые результаты в двустороннем сотрудничестве получит искренний отклик и поддержку в нашей стране. Уверен, что в ваших силах найти для этого новые пути и возможности", - подчеркнул Президент.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Беларусь обсуждает с Уэльсом развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества
Беларусь 11 сентября 14:08
Таджикистан и Беларусь наращивают реализацию совместных экономических проектов
Таджикистан 11 сентября 11:41
Узбекистан может закупить электробусы у Беларуси
Бизнес 10 сентября 17:38
На Гродненской ТЭЦ-2 устанавливают водогрейные электрокотлы мощностью по 30 МВт
Беларусь 10 сентября 11:27
Беларусь претендует на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году
Беларусь 9 сентября 14:50
Беларусь и Латвия будут развивать сотрудничество в транспортной сфере
Беларусь 7 сентября 14:38
Лента новостей
Моя цель в спорте — попасть на Олимпиаду: Вероника Гудис о подготовке к Чемпионату мира по художественной гимнастике в Баку
Общество 12:55
Сверловская область РФ отправит в Азербайджан несколько бизнес-миссий
Бизнес 12:53
Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
Культура 12:48
Anglo Asian Mining огласила планируемые в этом году объемы добычи золота в Азербайджане
Бизнес 12:46
Таджикистан и Великобритания создали торговую палату
Таджикистан 12:32
Азербайджан - важный торговый партнер России на Южном Кавказе - министр
Бизнес 12:29
Турция увеличила экспорт стройматериалов почти на 20%
Турция 12:28
“Детская Горячая Линия”, поддерживаемая компанией Azercell, приняла 1547 обращений за летние месяцы
ИКТ 12:22
Экспорт оборонной промышленности Турции вырос почти на 40% (Эксклюзив)
Турция 12:22