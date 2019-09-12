Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 стран и представителя ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня верительные грамоты послов 12 стран и главы представительства Европейского союза в Беларуси, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости.

Верительные грамоты Александру Лукашенко вручили послы Болгарии, Великобритании, Гватемалы, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Танзании, Хорватии, Швейцарии, Эфиопии и Европейского союза.

"Искренне надеюсь, что, как и многие ваши предшественники, вы примете сердцем Беларусь. Откроете для себя новую культуру, возможно, найдете в ней что-то близкое и созвучное с традициями своего народа. Увидите, какие удивительные люди здесь живут - душевные, открытые, толерантные", - сказал Президент.

Глава государства обратил внимание, что Беларусь проводит открытую, миролюбивую и многовекторную внешнюю политику, готова к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами вне зависимости от их политического влияния, географической удаленности и экономического потенциала.

По его словам, от каждого из дипломатов в значительной степени будет зависеть не только характер отношений между государствами, но и уровень взаимного доверия и понимания. "Нацеленность на осязаемые результаты в двустороннем сотрудничестве получит искренний отклик и поддержку в нашей стране. Уверен, что в ваших силах найти для этого новые пути и возможности", - подчеркнул Президент.

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