Банк развития Беларуси прорабатывает концепцию венчурного фонда ранних стадий инвестирования

Банк развития Беларуси прорабатывает концепцию формирования венчурного фонда ранних стадий инвестирования. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель правления БРРБ Андрей Жишкевич, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



Андрей Жишкевич отметил, что в Беларуси уже есть бизнес-инкубаторы, акселерационные программы, инвест-фонды. Задача БРРБ, по словам предправления, состоит в том, чтобы помочь этому рынку сформироваться. "Мы сейчас активно прорабатываем концепцию формирования венчурного фонда ранних стадий инвестирования", - сказал он.



Необходимо, чтобы на рынке начинали инвестировать полноценные венчурные капиталисты, считает Андрей Жишкевич. Такие фонды могут приходить из-за рубежа, но, как подчеркнул председатель правления БРРБ, важно, чтобы подобными капиталистами становились белорусские инвесторы. Он констатировал, что этот сегмент высокорискованный. Статистика говорит о том, что 80-90% стартапов оказываются нежизнеспособными, зато оставшиеся 10% сулят привлекательный коэффициент на выходе.



Банк развития выступает одним из партнеров Всемирной недели предпринимательства, которая пройдет 18-24 ноября в Минске и Бресте. В числе основных событий - IX Международный форум предпринимательства, который состоится 19 ноября в Минске, и первый Региональный форум предпринимательства (пройдет 20 ноября в Бресте). Также состоятся конференции FinTech Day, Investor's Factory, соревнование стартапов Belbiz Battle, награждение лучшего ментора 2019 года. БРРБ представит свою программу поддержки малого и среднего бизнеса, наградит лучшие банки-партнеры.



Всемирная неделя предпринимательства (GEW) - это глобальная инициатива, которая проходит в одно и то же время в 170 странах мира с целью продвижения имиджа предпринимательства, развития делового сотрудничества и поиска новых идей. Официальным представителем GEW в Беларуси является ООО "Центр деловых коммуникаций "Белбиз". Партнерами Всемирной недели предпринимательства в Беларуси помимо БРРБ стали Агентство США по международному развитию USAID, Министерство экономики, Международная финансовая корпорация (IFC), посольство Великобритании в Беларуси, Белагропромбанк, Банк БелВЭБ и проект по развитию местных инициатив ПРООН.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.