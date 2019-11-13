Беларусь планирует поставлять в Австрию лесоматериалы и сельхозпродукцию

13 ноября 2019 15:01 (UTC+04:00)

Экспортные поставки белорусской лесопродукции и сельхозтоваров планируется начать в Австрию через биржевые торги. Такая договоренность достигнута по итогам B2B-переговоров, состоявшихся 12 ноября между делегацией Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) и представителями австрийских деловых кругов. Как передает Trend, об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Переговоры проводились на полях австрийско-белорусского бизнес-форума в Вене. "Наибольший интерес у австрийской стороны вызвали производимые в Беларуси пиломатериалы и продукция переработки масличных культур. У БУТБ уже есть положительный опыт реализации этих товаров в страны Европейского союза. В частности, с начала года экспорт пилопродукции через биржу достиг $230 млн, а рапсового масла - $12 млн. Планируется, что в ближайшей перспективе именно за счет этих позиций будет обеспечиваться рост биржевого экспорта в Австрию", - рассказали в БУТБ.

В будущем номенклатуру планируется расширять. "Ряд австрийских компаний выразили готовность покупать макулатуру и строительные материалы на биржевых торгах. Кроме того, имеется значительный потенциал сотрудничества в сфере государственных закупок в части поставок в Беларусь оборудования и медпрепаратов", - отметил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.

Кроме того, БУТБ рассматривает возможность аккредитации в Австрии биржевого брокера, который станет представителем биржи на этом рынке. Как ожидается, это позволит увеличить количество австрийских участников биржевых торгов и объем совершаемых ими сделок. Сейчас на БУТБ аккредитовано 13 австрийских компаний. За 2018 год сумма совершенных ими биржевых сделок составила $766 тыс.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Поддержим азербайджанку! Гюнешь Абасова номинирована на "Песню года Беларуси 2019" (ВИДЕО)
Интересное 15:09
Ашхабад и Минск готовятся к деловым переговорам
Бизнес 14:18
Банк развития Беларуси прорабатывает концепцию венчурного фонда ранних стадий инвестирования
Беларусь 14:16
Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Грузией в сфере животноводства
Бизнес 11:37
Беларусь обсуждает с Raiffeisen Bank возможности дальнейшего выхода на рынок еврооблигаций
Беларусь 09:38
Минская область и китайская провинция Гуандун подписали дорожную карту сотрудничества
Беларусь 12 ноября 10:10
Лента новостей
Азербайджанский манат с начала года укрепился к евро и другим валютам
Финансы 15:30
Узбекистан повысил размер долга, при котором запрещается выезд за границу
Финансы 15:26
Администрация Президента: Есть серьезная необходимость в организации таких международных платформ как Бакинский саммит мировых религиозных лидеров
Политика 15:23
Узбекистан предложил Турции создать упрощенный таможенный коридор
Энергетика 15:21
Россия и Азербайджан солидарно выступают против героизации нацизма в Армении - Политолог
Армения 15:19
Губернатор Венето заявил, что 80% Венеции оказалось под водой
Европа 15:11
Поддержим азербайджанку! Гюнешь Абасова номинирована на "Песню года Беларуси 2019" (ВИДЕО)
Интересное 15:09
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Организации культурных и исламских связей Ирана (ФОТО)
Политика 15:09
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с первым заместителем председателя Палаты представителей Египта (ФОТО)
Политика 15:08