В Беларуси выпустят почтовую марку к 25-летию дипотношений с Пакистаном

Министерство связи и информатизации Беларуси 26 ноября выпускает в обращение почтовую марку "25-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и Пакистаном". Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".



Проект подготовлен в сотрудничестве с посольством Беларуси в Пакистане.



Номинал марки "H" соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно. Тираж составит 36 тыс.



Марка печаталась в РУП "Издательство "Белорусский Дом печати".



В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".



Дипломатические отношения между Беларусью и Пакистаном установлены 3 февраля 1994 года.

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