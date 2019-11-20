В Беларуси выпустят почтовую марку к 25-летию дипотношений с Пакистаном

20 ноября 2019 16:31 (UTC+04:00)

Министерство связи и информатизации Беларуси 26 ноября выпускает в обращение почтовую марку "25-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и Пакистаном". Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

Проект подготовлен в сотрудничестве с посольством Беларуси в Пакистане.

Номинал марки "H" соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно. Тираж составит 36 тыс.

Марка печаталась в РУП "Издательство "Белорусский Дом печати".

В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

Дипломатические отношения между Беларусью и Пакистаном установлены 3 февраля 1994 года.

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