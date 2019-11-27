"Гомсельмаш" подписал договоры на поставку в Россию более 60 комбайнов

27 ноября 2019 16:54 (UTC+04:00)

ОАО "Гомсельмаш" подписало договоры на поставку в Россию более 60 комбайнов. Как передает Trend, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт предприятия.

Соглашения о поставках сельхозтехники в Южный федеральный округ России, Саратовскую и Воронежскую области были достигнуты во время агропромышленной выставки "Югагро-2019". Форум посетили представители более 710 компаний из 35 стран, свыше 17 тыс. руководителей и специалистов предприятий агропромышленного комплекса России.

На выставке лидеры рынка презентовали новинки мирового машиностроения. Так, дилер "Гомсельмаша" ООО ТД "Палессе-Юг" представил вниманию аграриев зерноуборочный комбайн "Палессе GS3219", оснащенный передовой гибридной системой очистки зерна. Также представители ООО ТД "Палессе-Юг" и Союза фермерских хозяйств Адыгеи подписали договор о сотрудничестве, предусматривающий реализацию техники "Гомсельмаш" на территории республики.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Сегодня под брендом "Палессе" производитель выпускает зерноуборочные, кормоуборочные, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Палессе" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии и др. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий и сборочных производств.

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