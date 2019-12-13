В Беларуси будут расширять сферу образовательных услуг для иностранцев

13 декабря 2019 17:51 (UTC+04:00)

В Беларуси будут расширять сферу образовательных услуг для иностранцев. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"Мы в этом направлении будем действовать и работать. Это большое дело", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в целом в стране идет диверсификация экспорта, "начиная от мяса, молока, услуг медицинских в том числе, образовательных, и заканчивая БелАЗами".

"Продать можно только высокотехнологичный продукт. Это не так просто. Рынки перенасыщены и конкурировать надо только за счет качества. То же самое и в оказании услуг, в том числе образовательных", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси учатся несколько тысяч иностранных студентов. И есть дополнительный спрос на образовательные услуги. В связи с этим глава государства пообещал поддержку в части развития материальной базы. "Это (предоставление образовательных услуг) приносит большие деньги. Туда (за рубеж) надо с боем молоко, тракторы, БелАЗы вести и так далее. А образовательные услуги - они к тебе сами едут".

Президент также обратил внимание, что потом при содействии иностранных граждан, которые получили образование в Беларуси, создаются дополнительные возможности для развития международного сотрудничества.

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