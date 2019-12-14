Тарифные квоты на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы распределят до 10 января

Министерство сельского хозяйства и продовольствия до 10 января 2020 года должно распределить 100% тарифных квот на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 11 декабря 2019 года №853. Как передает Trend, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.



Речь идет о квотах на ввоз свежей, охлажденной или замороженной свинины, а также свежего, охлажденного или замороженного, обваленного мяса домашних кур и индеек. Их распределят между зарегистрированными в областях и Минске юрлицами и индивидуальными предпринимателями, которые до 27 декабря текущего года заявят облисполкомам о такой потребности. Также будут учитываться фактические объемы выпуска в предыдущие годы и загрузка имеющихся мощностей.



Предложения о распределении квот облисполкомам поручено предоставить до 3 января 2020 года. Также необходимо провести анализ состояния внутреннего рынка мясной продукции, а затем до 28 июля 2020 года и 28 января 2021 года проинформировать Министерство иностранных дел.



Выдавать лицензии на ввоз свинины и мяса птицы будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, ведомство должно предоставлять соответствующую информацию в Минсельхозпрод и МИД.



Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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