В Белоруссии опубликовали указ о введении налога на транзит нефти

14 января 2020 07:51 (UTC+04:00)

Организации, осуществляющие транзит нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам в Белоруссии, будут ежеквартально уплачивать экологический налог на транзит в размере 0,35 белорусского рубля (около 0,17 доллара) за перемещение 1 тонны на 100 километров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в указе президента республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны.

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому республика ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории. Кроме того, в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий аварий на нефтепроводах для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%.

"Признать объектом налогообложения экологическим налогом транспортировку по территории Республики Беларусь магистральными трубопроводами нефти или нефтепродуктов транзитом", - говорится в указе. Согласно ему, плательщиками экологического налога признаются организации, осуществляющие транспортировку нефти или нефтепродуктов магистральными трубопроводами транзитом.

Налоговая база экологического налога определяется как произведение фактического количества нефти или нефтепродуктов, перемещенных по территории Белоруссии магистральными трубопроводами транзитом, в тоннах и расстояния транспортировки в километрах. В указе говорится, что ставка экологического налога устанавливается в размере 0,35 белорусского рубля за перемещение 1 тонны нефти или нефтепродуктов на 100 километров. "Сумма экологического налога исчисляется путем деления произведения налоговой базы и ставки экологического налога на 100", - отмечается в документе.

Там говорится, что налоговым периодом экологического налога признается календарный квартал. Плательщики будут представлять декларацию по экологическому налогу за I–III кварталы не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, за IV календарный квартал – не позднее 20 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Уплата экологического налога за I–III календарные кварталы будет производиться не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, за IV календарный квартал – не позднее 22 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
При этом, в документе говорится, что суммы экологического налога не включаются в затраты по производству и реализации услуг, имущественных прав и во внереализационные расходы, учитываемые при налогообложении. Экологический налог зачисляется в республиканский бюджет.

В документе поясняется, что указ принят "в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета, снижения зависимости его доходов от конъюнктуры внешнего спроса на сырьевые товары". Указ вступил в силу с 1 января 2020 года.

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