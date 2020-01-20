В Беларуси разработают 362 стандарта для реализации Целей устойчивого развития

20 января 2020 12:37 (UTC+04:00)

В Беларуси утвержден перспективный план на 2020-2030 годы по разработке государственных и межгосударственных стандартов для реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Всего в него включено 362 стандарта (285 СТБ и 77 ГОСТ). Они будут разрабатываться для реализации таких целей, как "Ликвидация голода" (47 стандартов), "Чистая вода и санитария" (68), "Недорогостоящая и чистая энергия" (66), "Достойная работа и экономический рост" (17), "Индустриализация, инновации и инфраструктура" (44), "Устойчивые города и населенные пункты" (61), "Ответственное потребление и производство" (31), "Борьба с изменением климата" (28).

Государственные и межгосударственные стандарты будут разрабатываться на основе стандартов Международной организации по стандартизации (ISO), Международной электротехнической комиссии (IEC), Европейского комитета по стандартизации (CEN) и Европейского комитета по стандартизации в электротехнике (CENELEC).

"Разработка запланированных стандартов будет способствовать созданию условий для реализации Целей устойчивого развития в Беларуси. При этом план рассматривается как примерный ориентир, который будут актуализировать по мере появления новых международных и региональных стандартов, а также национальных стандартов развитых стран мира",- добавили в пресс-службе.

План составлен на основе предложений республиканских госорганов и других заинтересованных субъектов технического нормирования и стандартизации. Ознакомиться с ним можно на сайте Госстандарта.

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