Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл с визитом в Минск, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



Самолет с американской делегацией на борту совершил посадку в Национальном аэропорту Минск. Ожидается, что в Минске с Майклом Помпео встретится президент Беларуси Александр Лукашенко.



Визит американской делегации во главе с Майклом Помпео является частью евразийского турне. До приезда в Минск госсекретарь США посетил Великобританию и Украину.



Рабочий визит в Беларусь Майкла Помпео планировался еще на 4 января текущего года, но был перенесен в связи с ситуацией вокруг посольства США в Ираке и последовавших событий.

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