Помпео: В ближайшее время США назначат посла в Беларусь

1 февраля 2020 12:42 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время назначат посла в Беларусь. Об этом Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил сегодня в Минске на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"В ближайшее время мы назначим посла. Он будет здесь, и вы увидите, что мы работаем над тем, чтобы обеспечить ваше экономическое развитие, чтобы американские предприятия прибывали сюда, и люди вносили соответствующий вклад в развитие своего сообщества, создание рабочих мест. Мы готовы поддержать вас в этом направлении", - заявил Майкл Помпео.

Во время встречи Александр Лукашенко отметил конструктивное сотрудничество между Беларусью и США в различных сферах, в частности в противодействии терроризму. Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты высоко оценивают роль Беларуси в этом вопросе. "Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в этом направлении", - добавил он.

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