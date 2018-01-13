В Восточно-Китайском море в горящем танкере нашли тела двух моряков

В Восточно-Китайском море найдены тела двух иранских моряков, погибших в результате столкновения иранского танкера с гонконгским сухогрузом неделю назад, сообщило в субботу иранское информационное агентство IRNA, передает Интерфакс.

"В субботу утром китайские спасители входили в горящий танкер на полчаса, они обнаружили тела двух членов экипажа", - сообщило агентство со ссылкой на генерального директора Национальной иранской танкерной компании Киана Эрси.

По его словам, из-за погодных условий и отсутствия кислорода спасатели не смогли продолжать поисковую операцию.

Танкер загорелся в минувшую субботу после того, как столкнулся в Восточно-Китайском море с китайским сухогрузом. Произошел разлив нефти, и вокруг аварийного судна было зафиксировано появление нефтяного пятна. Причина столкновения до сих пор неизвестна.

До этого сообщалось, что спасателям удалось найти тело одного члена экипажа танкера, а всего на его борту в момент катастрофы было 32 человека - 30 иранцев и два гражданина Бангладеш.

Представитель министерства нефти Ирана сообщил, что танкер, арендованный корейской компанией Hanwha TOTAL Co, перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

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