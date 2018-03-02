В Китае организован симпозиум, посвященный 120-летию со дня рождения Чжоу Эньлая (ФОТО)

2 марта 2018 16:30 (UTC+04:00)

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в Доме народных собраний в Пекине организовал симпозиум, посвященный 120-й годовщине со дня рождения товарища Чжоу Эньлая, сообщает агентство Синьхуа.

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин выступил с важной речью на симпозиуме, призвав членов КПК учиться у Чжоу Эньлая и стремиться к осуществлению великого идеала коммунизма.

Си Цзиньпин назвал Чжоу Эньлая выдающимся человеком, образцом для подражания, который не забыл своего первоначального желания и непоколебимо держался своих убеждений, был преданным партии и защищал интересы целого, горячо любил народ и добросовестно выполнял служебные обязанности на благо народа, совершил самореволюцию и боролся всю жизнь, смело брал на себя ответственность и отдал себя целиком делу, предъявляя к себе строгие требования и оставаясь честным и неподкупным.

Си Цзиньпин подчеркнул, что курс социализма с китайской спецификой новой эпохи уже определен, и колесо великого возрождения китайской нации устремляется вперед с попутным ветром. Китайская нация, пережившая с начала периода новой истории неисчислимые бедствия, встречает великий скачок: встала на ноги, стала жить лучшей жизнью и превращается в сильную и могучую нацию. Грандиозная цель о модернизации Китая, которая была постоянно в мыслях Чжоу Эньлая при его жизни, обязательно будет полностью достигнута в недалекой перспективе.

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