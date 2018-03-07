МИД КНР: острова Дяоюйдао принадлежат Китаю независимо от новой учебной программы Японии

7 марта 2018 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Изменению не подлежит тот факт, что острова Дяоюйдао принадлежат Китаю, независимо от того, что говорит или делает Япония, заявил накануне официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Таким образом, дипломат на очередной пресс-конференции прокомментировал по просьбе журналистов решение Министерства просвещения и науки Японии включить в новую учебную программу для старших классов средних школ страны то, что "острова Дяоюйдао являются "исконной" частью японской территории".

"Архипелаг Дяоюйдао и прилегающие к нему острова издревле являются неотъемлемой частью территории Китая", - указал Гэн Шуан, добавив, что Китай имеет твердую решимость и непоколебимую волю защищать территориальный суверенитет.

Он призвал Японию повернуться лицом к истории и реальности и воспитать молодое поколение с правильным историческим взглядом во избежание создания новых проблем для китайско-японских отношений.

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Azernews Newspaper
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